Порошенко впевнений, що перший транш від МВФ надійде в Україну вже до кінця березня

Президент України Петро Порошенко заявив, що влада здійснює рішучі кроки для стабілізації курсу гривні.

Про це глава держави сказав, спілкуючись у Вінниці з представниками ЗМІ, передає кореспондент УНІАН.

”Ми проводимо рішучі дії для того, щоб виділити додаткові ресурси, і курс повернувся на позначку 20-22 гривні. Впевнений, що ми не маємо допустити паніки ні в обмінних пунктах, ні в банках”, – зазначив президент,

Глава держави вважає, що ”сили, зацікавлені у дестабілізації ситуації напередодні рішення МВФ, використовують курсові коливання, щоб підбурювати громадськість”.

Читайте такожЯресько розповіла, куди підуть перші гроші від МВФ

”Національний банк і Кабінет міністрів як органи влади, від яких залежить економічна і курсова політика, узгодили спільний план стабілізації курсу”, – сказав Порошенко.

За його словами, напередодні відбулася нарада з депутатами і членами уряду, на якій було напрацьовано низку рішень, які будуть направлені на розгляд Верховної Ради.

”Першим позитивним сигналом для ринку має стати позитивне голосування Верховної Ради за закони, які відкриють шлях для рішення МВФ на підтримку України”, – зазначив президент.

Глава держави висловив впевненість в тому, що МВФ прийме позитивне рішення щодо розширення фінансування України, і перший транш надійде в Україну до кінця березня. Ці гроші дозволять поповнити резерви Національного банку і поступово стабілізувати курс гривні, відкрити шлях міжнародним кредитам, які дадуть поштовх зростанню економіки.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент перебуває з робочою поїздкою на Вінниччині.