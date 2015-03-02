Кабмін звільнив гендиректора КРРТ Півнюка через "грубе порушення трудових зобов'язань"

Кабінет міністрів України звільнив з посади генерального директора Концерну радіомовлення, радіозв`язку і телебачення (КРРТ) Олександра Півнюка.

Про це повідомляється у розпорядженні уряду №126, опублікованому в газеті «Урядовий кур`єр».

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Згідно з документом, Півнюк був звільнений з посади через «одноразове грубе порушення трудових зобов`язань».

Водночас, розпорядженням уряду №127 тимчасове виконання обов`язків генерального директора КРРТ покладене на першого заступника гендиректора Володимира Іщука.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого міністр інформаційної політики Юрій Стець на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив, що Кабінет міністрів усунув генерального директора Концерну РРТ Півнюка з посади «за саботаж відновлення трансляції українських телеканалів і радіостанцій на Донбасі». Стець також повідомив, що буде створена урядова комісія, яка впродовж 10 днів має дати оцінку діям Півнюка і звернутися до силових структур із вимогою відкрити кримінальне провадження за фактом сприяння діяльності терористичних організацій.

18 лютого голова Державної служби спеціального зв`язку і захисту інформації (Держспецзв’язку) Володимир Зверєв повідомив, що урядова комісія, що розглядає справу Півнюка про пособництво терористам, не виявила фактів фінансування мовлення російських телеканалів на сході України. При цьому комісія за результатами розгляду ухвалила рішення передати справу до правоохоронних органів.

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Конфлікт у Концерні РРТ почався в квітні минулого року, коли Кабінет міністрів призначив Півнюка новим керівником КРРТ, звільнивши колишнього гендиректора Костянтина Захаренка. Після зміни керівництва координаційна рада трудового колективу концерну, який виступив на підтримку Захаренка, звинуватив Півнюка, його заступника Іщука, а також керівника Держспецзв’язку Зверєва в пособництві самопроголошеній владі так званих Донецької та Луганської народних республік. Координаційна рада профспілки також заявила, що нове керівництво КРРТ намагається довести підприємство до банкрутства і на його базі створити приватне підприємство.

У свою чергу, Держспецзв’язку спростувало цю інформацію і заявило, що звинувачення з боку координаційної ради профспілки КРРТ пов`язані з проведенням новим керівництвом перевірок фінансової діяльності на підприємстві. За словами голови Держспецзв’язку, під час перевірки було виявлено низку порушень з боку колишнього керівництва КРРТ, інтереси якого представляє координаційна рада.