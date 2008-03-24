ЦВК зареєструвала 14 депутатів Київради від БЮТ

Центральна виборча комісія зареєструвала 14 депутатів Київської міської ради від Блоку Юлії Тимошенко замість депутатів, повноваженнях яких було припинено через перехід до інших фракцій.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувало 9 членів ЦВК із 13 присутніх. Утримались Андрій МАГЕРА, Тетяна ЛУКАШ, Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ і Тамара АСТАХОВА.

Згідно з рішенням, депутатами Київради від БЮТ зареєстровані: Сергій ЩЕРБА, В’ячеслав МУСІЄНКО, Іван ДУДНИК, Ярослава БЛОНСЬКА, Володимир КОБЕЛЄВ, Валентин БРОДОВСЬКИЙ, Олександр ТКАЧЕНКО, Геннадій МАГНАР, Василь ТОВСТИЙ, Федір САВРОВСЬКИЙ, Сергій РАЗВАДОВСЬКИЙ, Василь ГЛЬОЗА, Герман ВОЛГА та Григорій КОСТИНСЬКИЙ.

До цього цих депутатів було визнано обраними на виборах до Київради.

Також було визнано обраним Ігоря ГУЩІНА, однак ЦВК поки що не зареєструвала його.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня 2007 р. на міжпартійному з’їзді виборчого блоку політичних партій «Блок Юлії Тимошенко» було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень 15-ти депутатів Київради, що були обрані за виборчим списком БЮТ: Андрія АНДРЮШКІНА; Андрія АРТЕМЕНКА; Віталія БАБАКА; Миколи БОЙЧУКА; Михайла БРОДСЬКОГО; Олександра ДАНИЛОВА; Олександра ДРАПІЯ; Олексія ЄВЛАХА; Світлани ЗОРІНОЇ; Андрія ІВАНОВА; Олексія КРИВОПІШИНА; Леоніда КРЮЧКОВА; Віктора МАНЖУРИ; Олександра ПРИТИКИ та Олександра СВЕРБИУСА.

ЦВК декілька разів намагалась зібратись на засідання, щоб розглянути питання щодо визнання обраними депутатів Київради від БЮТ, але через відсутність кворуму засідання переносилось.