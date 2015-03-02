Повноцінний режим припинення вогню на Донбасі має запрацювати упродовж доби

Про це заявив державний секретар США Джон Керрі після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Женеві, передає радіо "Свобода".

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Джон Керрі також наголосив, що Захід посилить санкції проти Росії у разі, якщо домовленості, що мають на меті досягнення миру на Донбасі, не будуть виконані. За словами держсекретаря США, мінські домовленості мають виконувати "як російські лідери, так і сепаратисти, яких вони підтримують".

"Якщо цього не трапиться, якщо, як і раніше, будуть численні порушення, подальші наслідки неминучі, які стануть іще більшим тягарем для і без того проблемною російської економіки", – додав Джон Керрі.