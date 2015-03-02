Керрі і Лавров обговорили ситуацію на Донбасі та вбивство Нємцова у закритому режимі
Держсекретар США Джон Керрі провів переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Женеві на тлі напруження через конфлікт на сході України і вбивство російського опозиціонера Бориса Нємцова.
Зустріч відбувалася у закритому режимі в кулуарах Ради з прав людини ООН, передає Радіо Свобода.
Керрі і Лавров потисли руки, але не робили ніяких заяв перед початком переговорів.
Головними темами переговорів мали бути ситуація на сході України і вбивство російського опозиційного політика Бориса Нємцова.
Раніше держсекретар США заявив, що шокований і засмучений звісткою про «жорстоке вбивство» колишнього віце-прем’єра Росії Бориса Нємцова в центрі Москви.
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За словами Керрі, Нємцов прагнув реформувати і відкрити Росію, а також надати російському народу більше впливу на життя своєї країни. Його відсутність буде глибоко відчуватися в Росії і в усьому світі, сказано в заяві держсекретаря.
Бориса Нємцова застрелили невідомі пізно ввечері 27 лютого. 1 березня у центрі Москви вшанувати пам’ять політика вийшли десятки тисяч людей.
В Україні військові та бойовики заявили про відведення важкого озброєння від лінії зіткнення. Водночас силовики звинуватили бойовиків у тому, що вони використовують перемир’я для перегрупування сил і підготовки нових нападів.
Мирна угода, укладена 12 лютого у Мінську, передбачає припинення вогню на сході України, відведення важкого озброєння, обмін заручниками. Жодне з положень домовленостей досі повністю не виконане.
За останніми даними ООН, внаслідок конфлікту на Донбасі від квітня минулого року загинуло близько шести тисяч людей.