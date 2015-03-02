Керрі і Лавров обговорили ситуацію на Донбасі та вбивство Нємцова у закритому режимі

Зустріч відбувалася у закритому режимі в кулуарах Ради з прав людини ООН, передає Радіо Свобода.

Керрі і Лавров потисли руки, але не робили ніяких заяв перед початком переговорів.

Головними темами переговорів мали бути ситуація на сході України і вбивство російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

Раніше держсекретар США заявив, що шокований і засмучений звісткою про «жорстоке вбивство» колишнього віце-прем’єра Росії Бориса Нємцова в центрі Москви.

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За словами Керрі, Нємцов прагнув реформувати і відкрити Росію, а також надати російському народу більше впливу на життя своєї країни. Його відсутність буде глибоко відчуватися в Росії і в усьому світі, сказано в заяві держсекретаря.

Бориса Нємцова застрелили невідомі пізно ввечері 27 лютого. 1 березня у центрі Москви вшанувати пам’ять політика вийшли десятки тисяч людей.

В Україні військові та бойовики заявили про відведення важкого озброєння від лінії зіткнення. Водночас силовики звинуватили бойовиків у тому, що вони використовують перемир’я для перегрупування сил і підготовки нових нападів.

Мирна угода, укладена 12 лютого у Мінську, передбачає припинення вогню на сході України, відведення важкого озброєння, обмін заручниками. Жодне з положень домовленостей досі повністю не виконане.

За останніми даними ООН, внаслідок конфлікту на Донбасі від квітня минулого року загинуло близько шести тисяч людей.