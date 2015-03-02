Президент присвоїв Савченко звання Героя України

Глава держави підписав відповідний указ. "Надія є символом незламності українського духу та героїзму, символом того, як треба захищати і любити Україну. Символом нашої перемоги", – заявив президент.

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Петро Порошенко відзначив мужність і стійкість українки, яку було взято в полон, злочинним чином перевезено до держави-агресора і яка тривалий час зазнає психологічного тиску і вимушена голодувати на знак протесту. Президент також відзначив, що Надія Савченко є символом того, як багато залежить від однієї людини. "Ми зробимо все можливе для того, щоб визволити вас з полону. Я дуже сподіваюся, що буду мати можливість вручити вам "Золоту Зірку Героя України", – сказав президент.

33-річна українська військова, депутат Верховної Ради та член парламентської делегації у ПАРЄ Надія Савченко з липня 2014 року знаходиться у в’язниці в Росії. На знак протесту Надія Савченко голодує вже 80 днів.