Лутковська просить голову Слідчого комітету РФ змінити запобіжний захід для Савченко

Лутковська просить змінити запобіжний захід для Савченко у зв’язку з різким погіршенням стану її здоров’я через голодування, яка триває вже 80 днів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уповноваженого ВР України з прав людини.

Про різке погіршення стану здоров’я Савченко повідомила член Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини при президентові РФ Олена Масюк після чергового візиту до льотчиці минулого тижня. Таке різке погіршення стану здоров’я, на думку російської правозахисниці, може привести до смерті Савченко у будь-який момент.

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У своєму зверненні Лутковська зазначила, що зміна запобіжного заходу Савченко відповідатиме вимогам Конвенції про захист прав людини та основних свобод, а також практиці Європейського суду з прав людини, яка склалася останнім часом у справах про утримання під вартою осіб за наявності захворювання, яке робить їх перебування під вартою неможливим.

«Враховуючи те, що Посольство України у Російській Федерації та адвокати Надії Савченко готові надати місце проживання для неї на території м. Москви, прошу Вас розглянути можливість звернення найближчим часом до суду з метою зміни запобіжного заходу для Надії Савченко на інший, не пов’язаний з утриманням під вартою, наприклад – домашній арешт», – сказано в листі омбудсмена України.

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У свою чергу, Лутковська готова гарантувати перебування Савченко за місцем призначення домашнього арешту, а також її явку на першу вимогу слідчого.

На початку лютого 2015 року Лутковська зверталася до судді Басманного районного суду міста Москви Наталії Дудар із проханням про зміну Савченко запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою на інший, передбачений статтею 98 КПК РФ, не пов’язаний із утриманням під вартою. Також Лутковська ініціювала передачу Савченко на поруки, у зв’язку з чим звернулась до уповноваженого з прав людини в Російській Федерації Елли Памфілової із проханням підтримати звернення до суду, а також разом з омбудсменом України виступити поручителем за Савченко.

Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де обвинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. За даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила у полон ще до їхньої смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її до ПАРЄ.

15 грудня Савченко оголосила голодування.

Наприкінці січня цього року російські слідчі повідомили Савченко про відкриття щодо неї нової кримінальної справи - про незаконний перетин кордону.

25 лютого Московський міський суд визнав законним рішення Басманного суду Москви про продовження арешту Савченко до 13 травня.