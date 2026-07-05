'Зв’язки з Путіним незаперечні': Пісторіус закликав обмежити доступ ультраправих до держтаємниць

За словами Пісторіуса, існують підозри, що партія АдН отримує гроші безпосередньо від Кремля.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав обмежити доступ до секретної інформації для потенційних міністрів з ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) в уряді. Про це пише Politico.

Пісторіус зазначив, що АдН має тісні зв’язки з Москвою та російським диктатором Володимиром Путіним.

"Достатньо лише прислухатися до публічних заяв багатьох представників АдН. Їхні тісні зв’язки з Путіним незаперечні. Існують також підозри, що з Росії надходять гроші. Очевидно, що цього не повинно відбуватися", – сказав він.

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У виданні нагадали, що на федеральних виборах у лютому 2025 року АдН посіла друге місце, набравши 20,8% голосів. Це найкращий результат ультраправої партії з часів Другої світової війни. Уже у вересні відбудуться вибори у двох східних землях – Саксонії-Анхальт та Мекленбурзі-Передній Померанії.

В АдН вважають, що в короткостроковій перспективі у неї є всі шанси прийти до влади, особливо в Саксонії-Анхальт, де вона може отримати абсолютну більшість. У виданні зазначили, що в такому разі партія зможе вперше сформувати уряд цієї землі.

Також журналісти нагадали, що в рамках федеральної системи Німеччини уряди 16 земель мають широкі повноваження в багатьох сферах, зокрема щодо окремих видів діяльності спецслужб.

Пісторіус заявив, що ймовірність того, що АдН зможе здобути абсолютну більшість у Саксонії-Анхальт, викликає глибоке занепокоєння.

"АдН не залишає жодних сумнівів щодо своїх намірів стосовно нашої демократії. Тому це був би дуже, дуже поганий знак. Ми маємо бути готові реагувати на це ще рішучіше та протистояти цьому", – наголосив міністр оборони Німеччини.

Лідерка німецьких ультраправих пообіцяла відновити зв’язки з РФ

Раніше лідерка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Аліса Вайдель заявила, що Берлін має припинити бойкот російської нафти, і пообіцяла відновити зв’язки з Росією у разі отримання посади канцлера.

Вайдель впевнена, що АдН може виграти вибори у двох ключових федеральних землях Німеччини найближчими місяцями. Вона назвала їх віхами на шляху до забезпечення посади канцлера Німеччини вже на наступних національних виборах, які мають відбутися до 2029 року.

Також Вайдель заявила, що Німеччина має повернути "дешеву енергію з Росії", оскільки вона забезпечувала успіх німецької економіки.

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