Нові правила ЄС спричинили хаос в аеропортах, але відступати Брюссель не хоче

Єврочиновники кажуть, що треба просто допомогти тим країнам, які не впоралися із впровадженням правил.

Впровадження нової системи прикордонного контролю Entry/Exit System (EES) на зовнішніх кордонах ЄС та в європейських аеропортах спричинило значні затримки та збої в пасажирських перевезеннях у розпал туристичного сезону. Як пише Politico, тепер Європейська комісія має намір провести переговори з державами-членами ЄС, щоб мінімізувати черги та уникнути значних незручностей для мандрівників.

Видання зазначає, що відповідні консультації анонсував єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер у листі до керівників аеропортів та авіакомпаній, надісланому у п'ятницю. За його словами, система EES, яку почали поетапно впроваджувати з жовтня минулого року, покликана підвищити безпеку зовнішніх кордонів ЄС.

Ці правила готувалися протягом восьми років. Відтепер громадяни країн, які не входять до ЄС, під час в'їзду до Шенгенської зони проходять фотографування та здають відбитки пальців замість традиційного штампування паспорта. Водночас відповідальність за практичне впровадження системи покладено на національні уряди, а її запуск супроводжувався технічними труднощами та суттєвим збільшенням часу очікування на кордоні.

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Занепокоєння щодо ситуації висловили галузеві об'єднання, зокрема Airlines for Europe та Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA). Вони звернулися до Єврокомісії, попередивши про довгі черги та затримки для пасажирів, які подорожують до ЄС або залишають його.

Хоча раніше Брюссель заперечував наявність масштабних проблем із функціонуванням EES, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у п'ятницю визнала, що для усунення "технічних проблем" знадобиться значна робота.

Сам Бруннер заявив, що система загалом працює ефективно в більшості держав-членів і європейських аеропортів. Однак він визнав існування окремих проблемних напрямків, пояснивши затримки браком персоналу та недостатньою інфраструктурою. За словами єврокомісара, нині окремі країни можуть тимчасово призупиняти збір біометричних даних, щоб прискорити проходження контролю. Водночас Єврокомісія "докладе додаткових зусиль, щоб допомогти тим державам-членам, які все ще стикаються з проблемами".

За даними, які Politico отримало від Єврокомісії, із жовтня 2025 року система EES не дозволила в'їзд до ЄС 43 728 особам через порушення правил. Серед них 16 383 мандрівники не змогли належним чином обґрунтувати мету поїздки, 8 739 осіб могли перевищити дозволений термін перебування, а понад 400 людей намагалися перетнути кордон за підробленими документами.

Новини туризму

Як писав УНІАН, на тлі рекордної спеки в Європі дедалі більше туристів відмовляються від південних курортів і обирають прохолодніші напрямки, що породило новий тренд "coolcation". Найбільший інтерес викликають міста Північної Європи, зокрема шведський Гетеборг і Стокгольм, де комфортні температури та менший наплив туристів. До десятки найкращих місць для такого "прохолодного" літа у 2026 році також увійшли Цюрих, Женева, Осло, Інсбрук і Зальцбург.

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