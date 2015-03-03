Чорновол порадила Бойку написати явку з повинною

Про це вона заявила з парламентської трибуни, реагуючи на виступ екс-регіонала.

"За часів президентства Януковича пан Бойко керував "Нафтогазом України". Цей "Нафтогаз" тоді відпустив на кілька мільярдів гривень газу підприємствам Курченка, які за цей газ не розрахувалися", - сказала вона.

"Цей же "Нафтогаз" під керівництвом людей пана Бойка відпустив газ підприємствам Фірташа, зокрема "Стіролу", на кілька мільярдів гривень. І ці підприємства також не розрахувалися", - додала Тетяна Чорновол.

"Тому я рекомендую пану Бойку та пану Бакуліну написати явку з повинною, сісти у в'язницю. Суд прийме рішення про злочини перед державою Україна, застосує конфіскацію майна і таким чином буде наповнений Державний бюджет України", - звернулась до Юрія Бойка представник "Народного фронту".

"Тільки після того, як ви таким чином допоможете уряду України наповнити бюджет, допоможете народу України, тільки тоді ви матимете право давати з цієї трибуни якісь рекомендації", - резюмувала Тетяна Чорновол.