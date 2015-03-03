МЗС звернувся до ОБСЄ з проханням постійного моніторингу ряду населених пунктів на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.

“На нашу думку, така присутність СММ на ротаційній основі, широке застосування засобів технічного спостереження або навіть створення постійних пунктів спостереження СММ у цих районах, ситуація в яких є найбільш хиткою з точки зору дотримання сталого режиму припинення вогню, може стати ключовим фактором створення необхідних умов для остаточного мирного врегулювання ситуації на сході України”, - сказав Перебийніс.

Читайте такожОБСЄ хоче знати, куди саме сторони відвели важке озброєння

Нагадаємо, раніше представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, колишній президент України Леонід Кучма закликав Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ посилити технічний контроль за дотриманням режиму припинення вогню і відведення важких озброєнь на Донбасі.