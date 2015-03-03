Кучма закликав місію ОБСЄ посилити контроль за дотриманням режиму припинення вогню

Як повідомляє у Facebook прес-секретар Кучми Дарія Оліфер, на продовження вчорашньої телефонної розмови керівників України, Франції, Німеччини, РФ члени Тристоронньої контактної групи за участі представників України, Росії та ОБСЄ в режимі скайп-конференції говорили з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей.

Учасники конференції детально обговорили стан виконання Мінських домовленостей, насамперед - припинення вогню і відведення важких видів озброєнь.

Під час спілкування також були представлені доповіді керівників української та російської сторін у спільному центрі з контролю і координації зі спостереження за дотриманням припинення вогню на Донбасі, а також інформація від місії ОБСЄ.

Кучма закликав представників непідконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей терміново вирішити питання допуску співробітників місії ОБСЄ в остаточне місце відведення важких видів зброї.

"ОБСЄ має виняткове значення в забезпеченні моніторингу та підтвердженні режиму припинення вогню, відповідно до Мінських домовленостей. Я звернувся до керівництва місії ОБСЄ з проханням посилити технічний контроль за припиненням вогню і відведенням важких озброєнь, у тому числі, шляхом збільшення кількості співробітників місії і технічних засобів контролю ", - заявив Кучма.

Читайте такожКучма закликав бойовиків дотримуватися перемир'я і відвести озброєнняУкраїнська сторона запропонувала налагодити постійний моніторинг ОБСЄ на 10 найбільш проблемних ділянках вздовж усієї лінії зіткнення. "Представники Донецька і Луганська погодилися на цю пропозицію", - наголошується в повідомленні.

Крім того, учасники контактної групи закликали спільний центр з контролю і координації забезпечити повне і всеохопне розслідування всіх інцидентів, через які гинуть військові та мирні жителі. "Зокрема, якомога швидше закінчити розслідування обстрілу позиції Збройних сил України біля Донецького аеропорту. 27 лютого з танка було відкрито вогонь по опорному пункту українських військових: троє загинули, один поранений", - повідомляє прес-секретар Кучми.

Кучма також після переговорів сказав, що обговорювалося питання обміну полоненими. "Я звернув увагу представників так званих «ДНР» і «ЛНР» на необхідність активізувати цю роботу, відповідно до узгодженої формули «всіх на всіх». Домовилися, що детально обговоримо це питання під час наступних відеоконференцій", - наголосив Кучма.