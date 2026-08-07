База ФСБ, кораблі та ЗРК 'Бук': Мадяр розкрив результати ударів по російським цілям (відео)

В оперативній глибині противника відпрацьовано понад 100 цілей, у тому числі й кораблі "тіньового флоту".

Сили безпілотних систем ЗСУ успішно відпрацювали по низці російських цілей, серед яких - база ФСБ РФ "Беня House" у Херсонській області, 10 енерговузлів тощо.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді. "База ФСБ "Беня House" на Херсонщині, "Кримський рубильник off": +10 енерговузлів та інші, протягом 48 годин 6-7 серпня відпрацьовано Птахами СБС", - заявив Мадяр.

Командувач уточнив, що в оперативній глибині противника відпрацьовано 102 ворожих цілі: 6 суден тіньового флоту у Чорному та Азовському морях (2 танкери і 4 суховантажі), 8 ТПД противника, 2 склади ПММ та бойових припасів, 2 комплекси РЛС, ЗРК "Бук", локомотиви, паливозаправники, мобільну вогневу групу (МВГ), 3 ретранслятори керування "Шахед/Герань", 5 комунікаційних веж тощо.

Також уражена ремонтна база та укриття озброєння і військової техніки у населеному пункті Вовчанське на Запоріжжі, склад МТЗ та ремонту базу військової техніки у населеному пункті Нове Життя (Крим), ремонтно-відновлювальну базу в Абрикосовому (Крим) тощо.

За словами Мадяра, відпрацьовано 10 енерговузлів противника, а загалом - у липні-серпні на тимчасово окупованій території України протягом операції "Крим.рубильник off" уражено 211 енерговузлів.

Удари по російських цілях

Як писав УНІАН, у тимчасово окупованому Криму спецпідрозділ ГУР Міноборони знищив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1", вартість якого близько 15 млн доларів. Йшлося, що оператори воєнної розвідки спалили зазначений зенітний ракетно-гарматний комплекс та військовий кран загарбників. Для ураження наземних цілей під час операції, що відбулася на початку серпня, розвідники використали багатофункціональні морські платформи Magura, які є носіями FPV-дронів.

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