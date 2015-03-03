Питанням скасування недоторканності деяких депутатів займеться ГПУ - Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав у коментарі журналістам.

“Генеральна прокуратура має намір внести у ВР подання про скасування депутатської недоторканності. На кого конкретно — дізнаємось виключно від посадових осіб Генпрокуратури”, - сказав Луценко.

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За його словами, це може вже відбутися найближчим часом.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що вважає, що народні депутати, які не проголосують за скасування недоторканності, повинні будуть пояснити свій вчинок людям, на Майдані.