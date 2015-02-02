Порошенко запропонував депутатам пояснити на Майдані, чому вони проти скасування недоторканності

Президент України Петро Порошенко вважає, що народні депутати, які не проголосують за скасування недоторканності, повинні будуть пояснити свій вчинок людям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання Національної ради реформ.

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“Я вважаю, що це голосування є і буде принциповим... Хто не проголосує за обмеження депутатської та суддівської недоторканності – прошу, 18-20 (лютого) на Майдан і кожному пояснити, яким чином ми далі збираємось жити в країні, коли у нас зберігається ціла каста недоторканних”, - сказав президент.

Порошенко також наголосив, що “заговорити скасування безкарності депутатів вимогами скасувати недоторканність президента та іншими не вийде”.

“Будь ласка, готуйте закон про порядок, якщо такий документ потрібен... але не треба чекати зі скасуванням депутатської недоторканності, посилаючись на ті чи інші”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, очікується, що у четвер, 5 лютого, парламент розгляне питання про зняття недоторканності з депутатів та суддів.

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Водночас лідер фракції “Блоку Петра Порошенка” Юрій Луценко сьогодні, 2 лютого, заявив, що не береться прогнозувати, скільки голосів дасть його фракція для зняття депутатської та суддівської недоторканності.

“Я зараз не можу сказати, скільки голосів дасть фракція «Блок Петра Порошенка». Ми сьогодні для цього збираємося на засідання”, - сказав Луценко і додав, що це питання не партійної дисципліни, а справа кожного депутата.