Forbes пояснив, чому не включив Путіна до списку мільярдерів

Про це пише Forbes за інформацією Newsweek.

Forbes свідомо відкидає зі свого списку членів королівських сімей і «диктаторів, які набули статків виключно в результаті перебування при владі», уточнює автор статті Поллі Мозендз.

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На запитання про Путіна прес-секретар Forbes сказала Newsweek: «Володимира Путіна немає в списку, тому що ми не змогли впевнитися в тому, що йому належать активи вартістю 1 млрд доларів чи більше». Прес-секретар і помічник головного редактора Forbes Керрі Долан не дали прямих коментарів щодо того, чи вважає журнал Путіна диктатором.

«2012 року Bureau of Investigative Journalism (незалежне об'єднання журналістів. – Прим. ред.) ретельно проаналізувало доходи президента і виявило, що, за офіційними даними, він і його дружина на той момент мали менш як півмільйона доларів у банку. Згідно з цим розслідуванням, зарплата Путіна становила всього 140 тис. доларів на рік», – пише Мозендз.

«Проте коли справа доходить до майна, то в розпорядженні Путіна є палаци і яхти, і він отримував численні подарунки, як-от годинник за 200 тис. доларів. Офіційний представник російського уряду відмовився прокоментувати Bureau of Investigative Journalism, чи є ці об'єкти власністю президента, чи держави», – зазначає видання.

Політолог Станіслав Бєлковський в інтерв'ю Bureau of Investigative Journalism оцінив статки Путіна 2012 року приблизно в 70 млрд доларів, пославшись на його вклади в «Газпром» і «Сургутнєфтєгаз», нагадує Newsweek. «2007 року Бєлковський вважав, що статки Путіна становить 40 млрд доларів. Оглядач Bloomberg Леонід Бершидський вказував, що цифри Бєлковського перебільшені і їх не можна підтвердити», – передає автор статті.