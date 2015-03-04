Суд переніс розгляд справи екс-мера Слов'янська Штепи на кінець березня

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні ухвалив Червонозаводський районний суд Харкова після заслуховування обвинувального акту та вивчення питання обсягу й переліку доказів, що будуть досліджуватися під час судових засідань.

«Колегія суддів, порадившись на місці, ухвалила задовольнити клопотання прокурора та оголосити в судовому засіданні перерву до 30 березня до 12.30 для надання прокуратурі часу для визначення обсягу доказів», - сказав суддя.

Перед цим адвокат екс-мера Вячеслав Дейниченко зауважив, що з огляду на те, що Штепа не визнає себе винною, спочатку мають слухатися свідки та вивчатися матеріали сторони обвинувачення.

На його переконання, прокуратура мала достатньо часу, щоб підготувати перелік доказів, який необхідно дослідити. «Я вважаю, що сторона обвинувачення просто затягує час, тому сторона захисту з цим категорично незгодна», - сказав Дейниченко.

Штепа наголосила, що вона - «один з небагатьох мерів, який відмовився працювати на «ополченців». Екс-мер заявила, що робила все, щоб звільняти полонених. Штепа зауважила, що вона 81 день (з 16 квітня по 5 липня) сама була в полоні, а з 13 квітня вже перебувала у СІЗО. За її словами, це доводить, що вона не може бути винною в тих злочинах, які їй інкримінують.

«Я теж упевнена, що за 8 місяців можна було би вже визначитися, в чому мене обвинувачують. Придумати статті протягом трьох годин вони змогли, тепер вони не знають, які обвинувачення. Скільки можна мене тримати в СІЗО за те, що я не робила?», - запитала Штепа.

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Прес-секретар прокуратури Харківської області Віта Дубовик наголосила, що до 30 березня представники державного обвинувачення конкретизують обсяг матеріалів, які будуть озвучені в судовому засіданні.

«Оскільки справа резонансна й викликає дуже багато уваги, ми вважали за потрібне у судовому засіданні зібрати всі зібрані прокуратурою докази під час досудового розслідування, а це 8 томів. Однак суд вирішив, що треба конкретизуватися і визначити саме той обсяг доказів, який необхідний для підтвердження обвинувачення», - сказала Дубовик.

Довідка УНІАН. Штепу затримали в липні 2014 року. 8 жовтня їй було оголошено остаточну підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації).

Екс-мер обвинувачується в закликах до зміни кордонів України, сприянні проведенню псевдореферендуму про відділення Донецької області від України, створенні умов для діяльності терористичних груп та організацій.

31 жовтня прокуратура передала обвинувальний акт у Червонозаводський райсуд Харкова.