Савченко вимагає огляду українськими лікарями перед госпіталізацією
Надія Савченко готова погодитися на госпіталізацію. Але це станеться після того, як її оглянуть українські лікарі
Саме вони, на її вимогу, мають поставити діагноз та розробити схему виходу з голодування, йдеться в сюжеті ТСН.
Склад провідних фахівців міністр охорони здоров'я вже погодив з президентом Петром Порошенком і тепер чекає на згоду МЗС Росії прийняти делегацію.
Рішення вийти з голодування, за словами Віри Савченко, її сестра прийняла через свій критичний стан. Вона постійно мерзне, скаржиться на сильний біль у серці та шлунку.
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Віра додає, що речник Кремля Дмитро Пєсков телефоном її запевнив, що за станом Савченко пильно стежить президент РФ Володимир Путін. Котрому вже доповіли про прохання українських лікарів оглянути ув'язнену.