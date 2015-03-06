Савченко вимагає огляду українськими лікарями перед госпіталізацією

Саме вони, на її вимогу, мають поставити діагноз та розробити схему виходу з голодування, йдеться в сюжеті ТСН.

Склад провідних фахівців міністр охорони здоров'я вже погодив з президентом Петром Порошенком і тепер чекає на згоду МЗС Росії прийняти делегацію.

Рішення вийти з голодування, за словами Віри Савченко, її сестра прийняла через свій критичний стан. Вона постійно мерзне, скаржиться на сильний біль у серці та шлунку.

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Віра додає, що речник Кремля Дмитро Пєсков телефоном її запевнив, що за станом Савченко пильно стежить президент РФ Володимир Путін. Котрому вже доповіли про прохання українських лікарів оглянути ув'язнену.