У Вінниці почалося засідання суду щодо обрання запобіжного заходу судді Царевич

Як передає кореспондент УНІАН, Царевич прибула на засідання суду.

Як біля приміщення, так і всередині приміщення міського суду посилена охорона.

Суд веде суддя Вінницького міськсуду Олександр Олійник, який сказав, що на суді буде розглянуто клопотання слідчих столичної прокуратури про обрання запобіжного заходу Царевич.

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Як зазначається, її інтереси захищають три адвокати.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня Верховна Рада України дала згоду на затримання й арешт трьох суддів Печерського районного суду Києва - Сергія Вовка, Віктора Кицюка й Оксани Царевич.

Царевич і Кицюк підозрюються в тому, що винесли свідомо неправосудні постанови у справах про адміністративне правопорушення щодо активістів Автомайдану і в інших справах. Таким чином, за даними прокуратури, вони незаконно притягнули до адміністративної відповідальності декількох осіб у січні минулого року.

Ухвалено рішення, що клопотання слідчих столичної прокуратури про обрання запобіжного заходу Царевич і Кицюку розгляне Вінницький міський суд.

Прокурор Києва Сергій Юлдашев пояснив причину обрання запобіжного заходу для двох одіозних суддів за межами Києва суддівською «корпоративною етикою» в районних судах столиці. Він також відзначив, що генеральний прокурор має право визначити будь-який орган досудового розслідування, якщо для цього є підстави.