Брідлав: Крим став плацдармом РФ для подальшого застосування сили

Про це в інтерв'ю ТСН заявив головнокомандувач об'єднаними Збройними силами НАТО в Європі Філіп Брідлав.

"Те, що ми бачили, легко охарактеризувати як мілітаризацію Криму. Росія розміщує там дуже просунуті сили: авіацію, військово-морські сили. Ми бачимо дуже якісні ракетні системи "земля-повітря", які покривають радіус у 40% Чорного моря, ми бачимо крилаті ракети, які покривають радіус майже всього Чорного моря", - додав він.

Читайте такожГенерал НАТО: заплутати нас- частина російського плану

За словами генерала, Крим "вже став плацдармом для подальшого застосування сили".

Разом з тим, говорячи про конфлікт на Донбасі, Брідлав зазначив, що основною метою РФ є "не контроль над територіями, а збереження впливу на Україну".