Президент прогнозує швидке завершення формування Вищої ради юстиції
00:39, 10 березня 2015Політика
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Формування Вищої ради юстиції може бути завершено найближчим часом.
Президент прогнозує швидке завершення формування Вищої ради юстиції / УНІАН
Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв`ю Першому національному телеканалу в понеділок увечері.
”Я думаю, що найближчим часом буде завершено формування Вищої ради юстиції”, - сказав він.
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