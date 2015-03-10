Президент прогнозує швидке завершення формування Вищої ради юстиції



Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв`ю Першому національному телеканалу в понеділок увечері.

”Я думаю, що найближчим часом буде завершено формування Вищої ради юстиції”, - сказав він.

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