Вища рада юстиції буде сформована найближчим часом - Гройсман
14:22, 10 березня 2015Політика
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Вища рада юстиції буде сформована найближчим часом.
Володимир Гройсман / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав голова Верховної Ради України Володимир Гройсман.
Також він зазначив, що ведеться робота щодо призначення членів ЦВК та керівництва інших органів влади, які призначаються парламентом - Антимонопольного комітету, Рахункової палати.
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“Є багато питань, які сьогодні опрацьовуються, і коли буде узгоджено рішення, будуть внесені до українського парламенту”, - додав Гройсман.
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