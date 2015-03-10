Вища рада юстиції буде сформована найближчим часом - Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав голова Верховної Ради України Володимир Гройсман.

Також він зазначив, що ведеться робота щодо призначення членів ЦВК та керівництва інших органів влади, які призначаються парламентом - Антимонопольного комітету, Рахункової палати.

Читайте такожГройсман повідомив, що із впровадженням системи виборів на пропорційній основі вирішили почекати

“Є багато питань, які сьогодні опрацьовуються, і коли буде узгоджено рішення, будуть внесені до українського парламенту”, - додав Гройсман.