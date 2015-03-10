Шойгу відвідав окупований Росією Крим

Як повідомили УНІАН у Міноборони Росії, «під час роботи у військових гарнізонах Кримського півострова глава військового відомства заслухав командувача Чорноморським флотом адмірала Олександра Вітка про стан бойової готовності флоту, хід формування міжвидового угруповання військ у Криму, оснащення військових частин новими зразками озброєння і військової техніки, а також хід створення необхідної інфраструктури для базування нових кораблів і підводних човнів».

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Шойгу перевірив хід будівництва об'єктів інфраструктури в місцях формування нових частин і підрозділів, Севастопольський президентський кадетський корпус і Чорноморське вище військово-морське училище імені Нахімова. За дорученням міністра група генералів і офіцерів перевірила повсякденну діяльність сформованих у грудні минулого року частин і з'єднань - окрему бригаду берегової оборони й окрему бригаду матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту.

У Міноборони РФ заявили, що цього року Чорноморський флот повинен одержати два фрегати проекту 1135.6 – «Адмирал Григорович» і «Адмирал Эссен», два малі ракетні кораблі «Зеленый Дол» і «Серпухов», а також два дизель-електричні підводні човни «Новороссийск» і «Ростов- На-Дону».

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі було створено так звані Донецьку і Луганську «народні республіки». Росія поставляє терористам новітнє озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія й низка інших країн ввели проти Росії санкції.