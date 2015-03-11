ЄС має продовжувати тиск на Росію, якщо ситуація на Донбасі не поліпшиться - прем'єр Швеції

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прем'єр-міністр Королівства Швеція Стефана Левен у Києві на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком.

"Ми чуємо від ОБСЄ про позитивні сигнали щодо припинення вогню і звичайно є безперечно негативні сигнали, і через це, нам необхідно зберігати той тиск, який вже здійснюється... Ми віримо в те, що тільки зміни на місці можуть вплинути на зміну нашої позиції щодо санкцій до Росії... ", - наголосив Левен.

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На його переконання, політика санкцій з боку Євросоюзу проти Росії буде зберігатися, якщо ситуація на сході України не зміниться.