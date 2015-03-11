ЄС має продовжувати тиск на Росію, якщо ситуація на Донбасі не поліпшиться - прем'єр Швеції
14:19, 11 березня 2015Політика
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Європейський Союз має продовжувати тиск на Росію, якщо ситуація на сході України не поліпшуватиметься.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прем'єр-міністр Королівства Швеція Стефана Левен у Києві на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком.
"Ми чуємо від ОБСЄ про позитивні сигнали щодо припинення вогню і звичайно є безперечно негативні сигнали, і через це, нам необхідно зберігати той тиск, який вже здійснюється... Ми віримо в те, що тільки зміни на місці можуть вплинути на зміну нашої позиції щодо санкцій до Росії... ", - наголосив Левен.
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На його переконання, політика санкцій з боку Євросоюзу проти Росії буде зберігатися, якщо ситуація на сході України не зміниться.
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