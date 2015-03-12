Міністр оборони Полторак розповів про виконану за 100 днів роботу

Про це заявив міністр оборони Степан Полторак під час публічного звіту "100 днів діяльності уряду: шлях до стабілізації".

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Також, за його словами, Міноборони працює над соціальним захистом військовослужбовців та забезпеченням їх житлом, особливо сімей військовослужбовців, загиблих під час проведення АТО.

Крім того, Міноборони працює над проведенням реорганізації Збройних сил, їх кадровим та технічним забезпеченням, у тому числі - над оптимізацією системи освіти військових.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня Верховна Рада прийняла закон "Про чисельність Збройних сил України", внесений президентом Петром Порошенком, яким Збройні сили збільшено до 250 тис.