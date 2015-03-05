Рада збільшила кількісний склад Збройних сил до 250 тисяч

Верховна Рада ухвалила закон “Про чисельність Збройних сил України”, внесений президентом Петром Порошенком.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект (№2269) проголосували 270 із 314 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що Верховною Радою у 2012 році була затверджена чисельність ЗСУ в межах 184 тис. осіб.

Даним законом передбачено збільшення чисельності ЗСУ до 250 тис. осіб, в тому числі 204 тис. військовослужбовців.

Читайте такожЗа час АТО статус учасника бойових дій отримали понад 8 тис. військовихНа засіданні парламенту заступник міністра оборони Петро Мехед відзначив, що цей закон потрібен для того, щоб захищати сьогодні Україну. Він підкреслив, що після завершення АТО та проведення заходів з демобілізації чисельність ЗСУ буде зменшено відповідно до воєнно-політичної обстановки.

Голова Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський наголосив, що в першу чергу буде збільшено кількість сухопутних військ і кількість бойових підрозділів.