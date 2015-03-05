Рада збільшила кількісний склад Збройних сил до 250 тисяч
Верховна Рада проголосувала за президентський законопроект про збільшення кількісного складу Збройних сил України до 250 тисяч осіб.
Верховна Рада ухвалила закон “Про чисельність Збройних сил України”, внесений президентом Петром Порошенком.
Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект (№2269) проголосували 270 із 314 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що Верховною Радою у 2012 році була затверджена чисельність ЗСУ в межах 184 тис. осіб.
Даним законом передбачено збільшення чисельності ЗСУ до 250 тис. осіб, в тому числі 204 тис. військовослужбовців.
Читайте такожЗа час АТО статус учасника бойових дій отримали понад 8 тис. військовихНа засіданні парламенту заступник міністра оборони Петро Мехед відзначив, що цей закон потрібен для того, щоб захищати сьогодні Україну. Він підкреслив, що після завершення АТО та проведення заходів з демобілізації чисельність ЗСУ буде зменшено відповідно до воєнно-політичної обстановки.
Голова Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський наголосив, що в першу чергу буде збільшено кількість сухопутних військ і кількість бойових підрозділів.