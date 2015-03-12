Завтра Україна і США підпишуть угоду про інвестування

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час публічного звіту "100 днів діяльності уряду: шлях до стабілізації" заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Завтра підпишу з урядом США угоду про інвестування", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, йдеться про підписання угоди між урядами України та США про допомогу в галузі правоохоронної діяльності та кримінальної юстиції.

"Метою угоди є започаткування програми, спрямованої на підтримку реформ в галузі правоохоронної діяльності та кримінальної юстиції України. Загалом - 26 млн 358 тис. дол. Куди йдуть ці гроші? Два напрямки. Перше - це реформа правоохоронної діяльності - 16 млн 772 тис. дол. Друге - реформування кримінальної юстиції та боротьба з корупцією - 9 млн 636 тис.", - сказав Аваков.