В АП хочуть ліквідувати військово-цивільні адміністрації на Донбасі після місцевих виборів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав перший заступник глави Адміністрації президента Віталій Ковальчук.

"Хочу наголосити, що закон тимчасовий. Його дія обмежена одним роком, але, безумовно, передбачено, що він може бути продовжений відповідно до указу президента і схвалений Верховною Радою.

Але ми маємо надію, що під час проведення чергових виборів до органів місцевого самоврядування, які відбудуться в останню неділю жовтня 2015 року, автоматично військово-цивільні адміністрації припинять своє функціонування і будуть сформовані відповідні органи, які будуть виконувати необхідні функції, які передбачені законами і для місцевих державних адміністрацій, і щодо функціонування місцевого самоврядування", - сказав Ковальчук.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Верховна Рада ухвалила Закон "Про військово-цивільні адміністрації".

Документом визначена організація, повноваження і порядок діяльності військово-цивільних адміністрацій для забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності населення в районі проведення антитерористичної операції.

Читайте такожПорошенко дав старт створенню військово-цивільних адміністрацій на Донбасі

Визначено, що військово-цивільні адміністрації – тимчасові державні органи, які діють на території Донецької та Луганської областей у складі Антитерористичного центру при Службі безпеки України і призначені для забезпечення дії Конституції та законів України, забезпечення безпеки і нормалізації життєдіяльності населення, правопорядку, участі у протидії диверсійним проявам і терористичним актам, недопущення гуманітарної катастрофи в районі проведення антитерористичної операції.

Особливий порядок здійснення окремих повноважень органів місцевого самоврядування у районі проведення АТО встановлюється у випадках, коли відповідні органи місцевого самоврядування такі повноваження не здійснюють або самоусунулися від їх виконання. Військово-цивільні адміністрації утворюються за рішенням президента України.

Військово-цивільні адміністрації здійснюватимуть свої повноваження до припинення їх діяльності у день відкриття першої сесії новообраної відповідної ради, а у разі створення обласних, районних військово-цивільних адміністрацій для здійснення керівництва у сфері забезпечення громадського порядку і безпеки – до завершення антитерористичної операції.

16 лютого президент підписав закон.