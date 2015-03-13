Україна звернулася до ООН з офіційним запитом на введення миротворців

Про це заявив директор інформаційного департаменту Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс, повідомляє Associated Press.

Згідно з повідомленням, Перебийніс зазначив, що склад і обсяг пропонованої місії будуть узгоджені в ході консультацій з ООН.

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Він також уточнив, що попередньо заявка була відправлена генеральному секретареві ООН Пан Гі Муну, при цьому додавши, що ще одна буде спрямована в організацію після схвалення пропозиції Верховною Радою України.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня президент України Петро Порошенко підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 18 лютого "Про звернення до Організації Об'єднаних Націй і Європейського союзу щодо розгортання на території України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки".