Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ заявляє, що склади боєприпасів перевантажені на 150% від своєї місткості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, виступаючи на розширеному засіданні Кабінету міністрів.

«На сьогодні рівень завантаження арсеналів, баз, складів складає 150% від нормативної місткості», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ, наголосивши на можливості прискорення утилізації надлишкових боєприпасів.

Він зауважив, що на складах Міноборони зберігається 16,3 тис. тонн ракетного палива “меланж”, на утилізацію якого необхідно щорічно 9 млн. грн.

Ю.ЄХАНУРОВ також нагадав, що уряд підписав з ОБСЄ меморандум, відповідно до якого цього року має бути утилізовано 3 тис. тонн “меланжу”.