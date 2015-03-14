У МЗС заявили, що Кремль визнає анексію Криму авантюрою, яка відкинула РФ на десятиліття назад

Спікер МЗС України Євген Перебийніс вважає, що з часом анексію Криму в Кремлі назвуть авантюрою.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Зараз у Кремлі наввипередки вихваляються, як всіх переграли в Криму. У свій час назвуть це авантюрою, що відкинула Росію на десятиліття назад", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, раніше президент Росії Володимир Путін зізнався, що готував анексію Криму задовго до так званого "референдуму" 16 березня.

"Це була ніч з 22 на 23 (лютого), ми закінчили близько сьомої години ранку. І, прощаючись, я всім моїм колегам сказав: ми змушені почати роботу щодо повернення Криму до складу Росії", - заявив він.