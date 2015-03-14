В Україні хочуть створити резерв із демобілізованих військових

Президент України Петро Порошенко підготував законопроект щодо створення резерву військовослужбовців першої категорії, до якого увійдуть ті, хто пройшли АТО.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов, перебуваючи сьогодні в навчальному центрі Національної гвардії в селі Нові Петрівці, передає кореспондент УНІАН.

«Військова загроза з боку Російської Федерації залишається. І саме тому в РНБО підготували законопроект, і він буде внесений президентом як невідкладний. В ньому йдеться про те, що на час особливого періоду всі, хто демобілізується, і хто за станом здоров’я готовий захищати країну, всі вони будуть вводитись в резерв першої категорії», - сказав Турчинов.

Читайте такожПорошенко заявив, що проведення демобілізації буде іспитом для губернаторів

Він пояснив, що у разі небезпеки ці резервісти першими будуть ставати до строю, навіть без посередництва військкоматів. Вони будуть закріплені за тими чи іншими військовими частинами, де раніше проходили службу, і вони вже знатимуть, як діяти в надзвичайній ситуації.