У Держдумі пропонують заборонити участь іноземців в мітингах

Автор проекту, депутат Держдуми Євген Федоров пропонує ввести обмеження на "присутність іноземних громадян при вираженні та формуванні думок, а також висунення вимог щодо різних питань політичної, економічної, соціальної та культурного життя країни та питань зовнішньої політики Російської Федерації", передає кореспондент "Росбалта".

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На його думку, прийняття закону створить правові умови для запобігання можливих провокацій на масових акціях.