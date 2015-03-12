У Держдумі пропонують заборонити участь іноземців в мітингах
17:38, 12 березня 2015Світ
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До Держдуми внесений законопроект, що забороняє участь у мітингах на території Росії громадянам іноземних держав.
До Держдуми внесений законопроект, що забороняє участь іноземців у мітингах / rodina.ru
Автор проекту, депутат Держдуми Євген Федоров пропонує ввести обмеження на "присутність іноземних громадян при вираженні та формуванні думок, а також висунення вимог щодо різних питань політичної, економічної, соціальної та культурного життя країни та питань зовнішньої політики Російської Федерації", передає кореспондент "Росбалта".
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На його думку, прийняття закону створить правові умови для запобігання можливих провокацій на масових акціях.
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