Глава МЗС Латвії: Ми знали або здогадувалися, що анексія Криму планувалася



Відповідний запис Рінкевічс зробив на своїй сторінці в Твіттері.

”Момент істини? Президент Путін підтвердив все, що ми знали чи про що здогадувалися - Крим планувався заздалегідь, немає нічого спільного з ”референдумом”, - написав міністр.

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