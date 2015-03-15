Глава МЗС Латвії: Ми знали або здогадувалися, що анексія Криму планувалася

22:30, 15 березня 2015
Політика
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Міністр закордонних справ головуючої в ЄС Латвії Едгарс Ринкевичс заявляє, що зізнання президента Росії Володимира Путіна щодо анексії Криму лише підтвердило те, що вже раніше було відомо чи про що ”здогадувалися” - анексія Криму планувалася заздалегідь.

REUTERS


Відповідний запис Рінкевічс зробив на своїй сторінці в Твіттері.

”Момент істини? Президент Путін підтвердив все, що ми знали чи про що здогадувалися - Крим планувався заздалегідь, немає нічого спільного з ”референдумом”, - написав міністр.

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