Глава МЗС Латвії: Ми знали або здогадувалися, що анексія Криму планувалася
22:30, 15 березня 2015Політика
2077 0
Міністр закордонних справ головуючої в ЄС Латвії Едгарс Ринкевичс заявляє, що зізнання президента Росії Володимира Путіна щодо анексії Криму лише підтвердило те, що вже раніше було відомо чи про що ”здогадувалися” - анексія Криму планувалася заздалегідь.
REUTERS
Відповідний запис Рінкевічс зробив на своїй сторінці в Твіттері.
”Момент істини? Президент Путін підтвердив все, що ми знали чи про що здогадувалися - Крим планувався заздалегідь, немає нічого спільного з ”референдумом”, - написав міністр.
Читайте такожПутін зізнався, що рік тому послав до Криму підрозділи ГРУ
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter