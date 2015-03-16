На шляху до Німеччини Порошенко зустрів мітинг

Представники профспілки працівників державного підприємства «Зал офіційних делегацій» Бориспільського аеропорту вручили Президенту документи щодо можливого розкрадання держмайна підприємства.

Про це повідомляє віце-президент профспілки-асоціації льотного складу цивільної авіації (ПАЛС ЦА) України Веніамін Тимошенко у своєму Facebook.

Раніше, 25 лютого розпочався перший в історії України легальний страйк на транспортному державному підприємстві «Зал офіційних делегацій». Його незалежна профспілка та працівники вимагають припинити незаконні звільнення, поновити на роботі людей та покласти край свавіллю.

За словами представників підприємства нині вже скорочено 42 працівники. «На місце звільнених відразу ж набирають «своїх», зароблені кошти підприємства перераховуються чомусь на рахунки дуже сумнівної фінансової структури, і таким чином, «ще донедавна прибуткове підприємство хочуть довести до штучного банкрутства»,- підкреслюють представники профспілки.

Довідка. Державне підприємство "Зал офіційних делегацій" належить до компетенції Державного управління справами (ДУС) — спеціального державного органу з матеріально-технічного, соціально-побутового та іншого забезпечення діяльності Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, інших державних органів.