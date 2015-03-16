Опубліковано список найменш працьовитих депутатів

Як повідомляє hromadske.tv, до цієї групи також належить Надія Савченко, яка незаконно утримується в слідчому ізоляторі Російської Федерації та з об'єктивних причин не має можливості виконувати депутатські повноваження.

У фракції БПП серед неактивних депутатів - Іван Спориш, Руслан Демчак, Олег Дмитренко, Олексій Савченко, у Опозиційному блоці - Іван Мирний, Тарас Козак, Денис Омельянович, Дмитро Добкін.

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Серед позафракційних працездатністю не відзначилися Іван Балога, Сергій Клюєв та Костянтин Жеваго, у Народному фронті - Юрій Бабій, Ярослав Лесюк, а в групі Економічний розвиток - Євген Балицький, Володимир Зубик.