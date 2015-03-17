Новим голодуванням Савченко може швидко добити себе – сестра
Полонена українка Надія Савченко відновила голодування після 10-денної перерви.
Цього разу вона обіцяє утримуватися від їжі до переможного кінця, йдеться в сюжеті ТСН.
Українські медики, які обстежили ув'язнену, констатували силу її духу та відносно задовільний стан здоров'я. І попередили, що поновлення голодування може обернутися непоправними наслідками.
"Там уже органи настільки стерті, що якщо людина почне зараз знову не їсти – швидко доб'є себе. Цього неможна робити", - каже сестра бранки Віра Савченко.
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Адвокат Надії вважає, що лікарі дали достатнє обґрунтування того, що вихід із такого важкого і тривалого голодування слід здійснювати в медзакладі під фаховим контролем. Натомість українку досі тримають у СІЗО.
"Вона хоче, щоби її звільнили як людину невинувату. І вважає, що слідчий комітет несе відповідальність за те, що вона залишається у в'язниці без жодних на те підстав", - прокоментував ситуацію Марк Фейгін.
"Ми затамували подих, намагаємося зрозуміти ситуацію", - каже сестра Надії.