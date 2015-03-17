"Свободівці" не голосуватимуть за звернення до ООН і ЄС щодо миротворців

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав у коментарі журналістам народний депутат Юрій Бублик.

Він зазначив, що сьогодні парламент планує звернутися до Ради безпеки ООН і Ради ЄС щодо розгортання на території України миротворчих сил.

"З однієї сторони немов би гарно, але з іншої сторони в цьому проекті постанови не згадуються, що Московія є країною-агресором, що ухвалювалося рішення ВР, а ситуацію, яка виникла на сході називають в постанові кризовою, а насправді це окупація", - наголосив депутат.

Читайте такожМосква готова обговорювати питання про введення миротворців на Донбас - Лавров

Він підкреслив, що в разі схвалення даної постанови звернення буде розглядатися Радбезом ООН, куди входить і Росія, "і я б дуже не хотів, щоб "гіві" і "мотороли" (йдеться про представників бандформувань на сході України — УНІАН) пофарбували у синій колір свої шоломи і стали миротворцями у складі цієї місії ООН".

Бублик наголосив, що "будь-які мінські угоди - це ганьба для нашої влади, це здача території, це легалізація терористичних організацій".

За його словами, "не для того Путін на сьогодні має 43 тисячі бандитських формувань, не для того ввозиться озброєння, щоб їх вивести". Бублик підкреслив, що наразі триває повномасштабна підготовка до подальшого наступу з боку бандитських формувань, "і всі ці мирні домовленості це окозамилювання".

Депутат вважає, що не можна серйозно ставитися до того, що нібито ОБСЄ проконтролює вибори на сході України. “Або президент наївний, або він підігрує агресору", - зазначив Бублик.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради проект постанови про схвалення звернення від імені України до Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй та Ради Європейського Союзу стосовно розгортання на території України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки.



