Порошенко вніс до Ради проект звернення до ООН і ЄС щодо миротворців

Відповідний проект постанови № 2379 оприлюднено на сайті Верховної Ради.

«Прийняття постанови створить умови для звернення від імені України до Організації Об'єднаних Націй та Європейського Союзу стосовно розгортання на території України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки, що сприятиме політичному врегулюванню та якнайшвидшій нормалізації ситуації, що склалася на території окремих районів Донецької та Луганської областей, відновленню в цих областях правопорядку, конституційних прав і свобод громадян, прав і законних інтересів юридичних осіб, створенню умов для повернення до вимушено залишених місць постійного проживання внутрішньо переміщених осіб», - зазначається у пояснювальній записці.

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Як повідомляв УНІАН, 13 березня Україна звернулася до ООН з офіційним запитом на введення миротворчого контингенту на Донбас.

2 березня Порошенко підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 18 лютого "Про звернення до Організації Об'єднаних Націй і Європейського союзу щодо розгортання на території України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки".