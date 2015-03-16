Порошенко вніс до Ради проект звернення до ООН і ЄС щодо миротворців
Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради проект постанови про схвалення звернення від імені України до Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй та Ради Європейського Союзу стосовно розгортання на території України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки.
Відповідний проект постанови № 2379 оприлюднено на сайті Верховної Ради.
«Прийняття постанови створить умови для звернення від імені України до Організації Об'єднаних Націй та Європейського Союзу стосовно розгортання на території України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки, що сприятиме політичному врегулюванню та якнайшвидшій нормалізації ситуації, що склалася на території окремих районів Донецької та Луганської областей, відновленню в цих областях правопорядку, конституційних прав і свобод громадян, прав і законних інтересів юридичних осіб, створенню умов для повернення до вимушено залишених місць постійного проживання внутрішньо переміщених осіб», - зазначається у пояснювальній записці.
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Як повідомляв УНІАН, 13 березня Україна звернулася до ООН з офіційним запитом на введення миротворчого контингенту на Донбас.
2 березня Порошенко підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 18 лютого "Про звернення до Організації Об'єднаних Націй і Європейського союзу щодо розгортання на території України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки".