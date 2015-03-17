Україна вимагає від РФ ввозити гуманітарні вантажі через контрольовані українцями пункти пропуску

Про це сказав на брифінгу прес-секретар Міністерства закордонних справ (МЗС) Євген Перебийніс.

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МЗС України направив Росії дипломатичну ноту, в якій "російській стороні висунуто вимогу направляти гуманітарні вантажі легальним чином через контрольовані компетентними органами України пункти пропуску на державному кордоні в Луганській та Харківській областях".

У ноті МЗС заявив про рішучий протест у зв'язку з черговим вчиненням російською стороною неправомірних міжнародно-правових дій проти суверенітету України. Зокрема, вказаний факт перевезення у великій кількості автомобілів, вантажу негуманітарного характеру, а саме паливно-мастильних матеріалів.

Євген Перебийніс зазначив, що на відміну від попередніх випадків, російська сторона навіть не надала інформації про вміст вантажу, час та місце перетину державного кордону. "Тільки в той же день повідомила про факт підготовки до відправки гуманітарного вантажу. Таке грубе порушення не дозволило групі представників прикордонних і митних органів України здійснити контрольні процедури оформлення "гуманітарного вантажу", - сказав Євген Перебийніс.