Українські прикордонники не бачили вмісту "гумконвою" з Росії

Українська міжвідомча група не брала участі в оформленні чергового «гуманітарного конвою» з Росії, навіть шляхом візуального спостереження.

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України.

Як наголошується, 15 березня російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення чергового так званого «гуманітарного конвою».

«Переміщення «гумконвою» відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та національного законодавства і погоджених з Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей. Крім того, враховуючи, що російською стороною своєчасно не надана інформація щодо способу доставки, номенклатури вантажу та місця перетину кордону, українська міжвідомча група жодним чином, навіть шляхом візуального спостереження, участі в оформленні вантажу не брала», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані «гуманітарні конвої» - колони вантажівок, зміст яких нікому невідомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

Читайте такожРосія відправить на Донбас черговий "гумконвой" 19 березняУ РНБО заявляють, що всі російські «гумконвої» є лише підтримкою бойовиків. Головним чином, вантажівки ввозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

13 березня кордон України незаконно перетнув 18-й російський «гуманітарний конвой». В ОБСЄ заявили, що у складі 18-го «гумконвою» було 11 бензовозів.

У сьогоднішньому «гумконвої», як стверджує Росія, міститься «вантаж для проведення посівної кампанії».