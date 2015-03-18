Bloomberg назвав сім країн, які готові відмовитися від санкцій проти Росії
Велике агентство опублікувало матеріал, в якому перераховані країни - члени Євросоюзу, які готові відмовитися від санкцій проти Росії.
За інформацією агентства, це Кіпр, Італія, Греція, Угорщина, Словаччина, Австрія та Іспанія, передає Lenta.ru.
Bloomberg пояснює, що ці висновки були зроблені на основі аналізу «гостьової книги» президента Росії Володимира Путіна. Так, в кінці лютого в Москві побував президент Кіпру Нікос Анастасіадіс, на початку березня - італійський прем'єр Маттео Ренці, а в квітні в російську столицю збирається глава уряду Греції Алексіс Ціпрас.
Що стосується Угорщини, Словаччини, Австрії та Іспанії, то ці країни, за твердженням агентства, і раніше виступали проти санкцій.
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«Найімовірніше, вони (ці сім країн - прим.) відмовляться від продовження санкцій зараз і будуть відкладати рішення до останнього моменту, до тих пір, поки обмеження не закінчаться», - заявив директор із зовнішньої політики лондонського Центру європейської реформи Іан Бонд.
У той же час у ЄС є ряд країн, відзначає Bloomberg, лідери яких активно виступають за продовження і посилення санкцій проти Москви. Це, зокрема, Польща, Великобританія і країни Прибалтики.