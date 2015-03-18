Читачі УНІАН очікують хвилі гонінь на російську опозицію після вбивства Нємцова

За результатами опитування, 36,5% користувачів вважають, що невдовзі почнеться хвиля гонінь на антикремлівську опозицію.

Майже 30% опитаних допускають, що час від часу опозиціонери-втікачі таки будуть повертатися для участі в акціях.

Читайте такожБільшість українців підтримують поступки влади заради припинення війни - опитування

На думку 21,8% користувачів, вбивство Нємцова ніяк не вплине на опозицію, а 12.3% респондентів вважають, що після смерті Нємцова до опозиції не будуть застосовуватися каральні заходи.

Всього в опитуванні взяли участь 1368 користувачів.