Читачі УНІАН очікують хвилі гонінь на російську опозицію після вбивства Нємцова
14:55, 18 березня 2015Політика
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Більшість користувачів в групі УНІАН ВКонтакте вважають, що після вбивства Нємцова провідні опозиціонери будуть змушені тікати з Росії.
REUTERS
За результатами опитування, 36,5% користувачів вважають, що невдовзі почнеться хвиля гонінь на антикремлівську опозицію.
Майже 30% опитаних допускають, що час від часу опозиціонери-втікачі таки будуть повертатися для участі в акціях.
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На думку 21,8% користувачів, вбивство Нємцова ніяк не вплине на опозицію, а 12.3% респондентів вважають, що після смерті Нємцова до опозиції не будуть застосовуватися каральні заходи.
Всього в опитуванні взяли участь 1368 користувачів.
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