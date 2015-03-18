Президент підписав закон про особливий порядок самоврядування на Донбасі

Закон (№ 256-VIII), який був ухвалений Верховною Радою напередодні, має на меті нормалізацію суспільно-політичної ситуації та функціонування на належному рівні органів місцевого самоврядування на зазначених територіях шляхом проведення позачергових виборів депутатів районних, міських, районних у містах, селищних, сільських рад, сільських, селищних, міських голів.

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Згідно з документом, ст. 10 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" доповнюється двома пунктами - 4 і 5, в яких визначається час набрання чинності окремих його положень. Так, у пункті 4 зазначається, що статті 2-9 вищезгаданого закону вступлять у дію з дня набуття повноважень органами місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, обраними на позачергових виборах.

У документі також наголошується, що волевиявлення громадян має відбутися відповідно до Конституції України, цього та інших законів, з додержанням засад загальних, рівних, вільних і прозорих виборів, а також публічності та відкритості виборчого процесу як основних принципів виборчого права, встановлених Конституцією України та міжнародними демократичними стандартами. Під час виборчого процесу обов’язковим є і дотримання стандартів ОБСЄ щодо проведення демократичних виборів, зазначено у Законі. До участі у спостереженні за виборами мають бути допущені міжнародні безсторонні спостерігачі, зокрема від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи, інших міжнародних організацій та іноземних держав, а також інші офіційні спостерігачі. Для зазначених осіб мають бути організовані безпечні умови діяльності. Окремо наголошується на необхідності виведення усіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, бойовиків та найманців з території України, недопущенні їх незаконного втручання у виборчий процес. Вибори мають відбуватися за дотримання принципів політичного плюралізму і багатопартійності, рівності прав і можливостей участі у виборчому процесі. Учасникам виборчого процесу має бути забезпечена свобода передвиборної агітації, рівні можливості доступу до засобів масової інформації.

З цією метою має бути відновлено українське теле- та радіомовлення, обіг українських друкованих ЗМІ на всій території Донецької та Луганської областей. Виборчий процес має відбутися із дотриманням гарантій вільного волевиявлення та таємного голосування громадян, виборчих прав внутрішньо переміщених осіб, які були змушені покинути місця проживання в окремих районах Донецької та Луганської областей. Так само має бути забезпечений і прозорий підрахунок голосів, установлення підсумків голосування і результатів місцевих виборів. У пункті 5 зазначається, що передбачений Законом особливий порядок діяльності органів місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей реалізується виключно органами місцевого самоврядування, що обрані на позачергових виборах, призначених і проведених відповідно до Конституції України, цього та інших законів України. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.