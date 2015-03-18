У МЗС сподіваються, що Кремль не зірве проведення виборів на Донбасі

Україна очікує, що кремлівська влада не перешкоджатиме проведенню вільних виборів в окремих районах Донбасу та уникатиме провокацій.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Міністерства закордонних справ України.

Підкреслюється, що схвалення Верховною Радою України постанови про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування, стало свідченням відданості України Мінським домовленостям і логіці мирного процесу.

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В МЗС відзначили, що рішення українського парламенту відкривають шлях для проведення в окремих районах Донецької та Луганської областей вільних та справедливих виборів відповідно до законодавства України та з обов’язковим дотриманням стандартів ОБСЄ щодо проведення демократичних виборів за спостереження Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ. Саме проведення виборів з дотриманням цих вимог та відповідна позитивна оцінка з боку БДІПЛ ОБСЄ є основоположною ідеєю Мінських домовленостей та невід’ємною складовою стабілізації ситуації на українському Донбасі, наголошується в заяві.

Водночас в МЗС нагадали, що «саме Російська Федерація та її маріонетки через організацію на Донбасі невизнаного світовою спільнотою виборчого фарсу 2 листопада 2014 року зірвали реалізацію Мінських домовленостей від 5 та 19 вересня 2014 року та унеможливили подальший розвиток мирного процесу».

Тому Україна разом з усім світовим співтовариством розраховує, що Російська Федерація використає цей шанс для того, щоб звернути зі шляху агресії та терору та повернутися на рейки мирного врегулювання. «Очікуємо, що кремлівська влада не чинитиме перешкод демократичному волевиявленню та уникатиме будь-яких провокацій», - підкреслили в МЗС.

«Зі свого боку, Україна і надалі невідступно слідуватиме духу та букві домовленостей, досягнутих у Мінську у вересні 2014 року та лютому 2015 року з метою повернення на український Донбас миру та стабільності», - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, 17 березня Верховна Рада внесла зміни в закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Згідно з прийнятими змінами, особливий порядок в окремих районах Донбасу почне діяти лише після проведення позачергових виборів у відповідності з Конституцією України.

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Змінами передбачено участь у спостереженні за виборами міжнародних спостерігачів, виведення для безперешкодного проведення виборів з території України всіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків і найманців.

Передбачена можливість голосування для жителів Донецької і Луганської областей, які стали тимчасово переміщеними особами. Крім цього, передбачена свобода передвиборної агітації - це положення реалізується шляхом відновлення на даних територіях українського телерадіомовлення та розповсюдження друкованих ЗМІ.

Також ВР визначила населені пункти Луганської і Донецької областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування. У документі вказані більше 80 населених пунктів.