Голова Верховного Суду вважає, що ВР необхідно позбавити права призначати та звільняти суддів

Верховну Раду необхідно усунути від призначення та звільнення суддів, а також потрібно скасувати п'ятирічний випробувальний термін для суддів і призначати їх відразу пожиттєво.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховного Суду України Ярослав Романюк заявив на ІІІ Міжнародному судово-правовому форумі “Судова реформа в Україні: європейський вектор”.

Романюк зазначив, що у Конституції необхідно передбачити зміну процедури призначення та звільнення суддів. Зокрема, за його словами, Верховна Рада як політичний орган має бути позбавлена права призначати та звільняти суддів. Цим має займатися Вища рада юстиції, до складу якої мають переважно входити судді, у її складі не повинно бути політиків.

Читайте такожСудді Смик і Вовк заявляють про тиск прокуратури на Печерський райсуд та Окружний адмінсуд

Також Романюк вважає, що необхідно скасувати норму, за якою сьогодні суддю спочатку призначають на п'ятирічний випробувальний термін і тільки потім — пожиттєво. Романюк переконаний, що цей випробувальний термін чинить тиск на суддю.

“Необхідно шляхом внесення змін до Конституції відмовитися від процедури так званого першого призначення з випробувальним терміном і вдатися до процедури безстрокового призначення суддів. Необхідно уникнути політичного фактору впливу, яким є Верховна Рада при процедурі обрання суддів, звільнення, надання згоди на затримання та арешт суддів.

Для цього є спеціальний орган — Вища рада юстиції. Якщо ж ми не готові на сьогодні до таких радикальних змін, то можна вдатися до компромісу, як це є в європейських країнах — передати ці повноваження голові держави, але зі збереженням суто церемоніальної функції президента без можливості непризначення того, кого рекомендує Вища рада юстиції, або призначення того, кого вона не рекомендує”, - сказав Романюк.