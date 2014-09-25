Затверджено регламент призначення та звільнення суддів Конституційного суду

За ухвалення такого рішення проголосували 363 з 375 зареєстрованих на з'їзді делегатів.

Згідно із затвердженим регламентом, на посаду судді КСУ висування кандидатів починається в день повідомлення про проведення з'їзду суддів.Читайте такожКонституційний Суд України припинив співпрацю з Конституційним Судом РосіїЯк наголошується в документі, кандидатом на посаду судді КСУ може бути громадянин України з відповідною юридичною освітою, педагогічним, науковим чи практичним досвідом роботи за фахом не менше 10 років, не молодше 40 років, особа повинна володіти державною мовою і проживати в Україні протягом останніх 20 років.

Регламентом передбачено, що розгляд кандидатури на посаду судді КСУ починається з доповіді голови Ради суддів про появу вакансії в КСУ. Що стосується обрання, то голосування за кандидата проходить таємно і обраним вважається той кандидат, який набрав більше половини голосів від зареєстрованих делегатів на з'їзді суддів.

Що стосується звільнення з посади судді КСУ, то згідно із затвердженим регламентом, ця особа може бути звільнена виключно за ознаками, вказаними в Конституції. У той же час делегати затвердили ряд поправок, згідно з якими подати звернення про наявність у діях судді КСУ ознак порушення присяги судді може не генеральний прокурор, а Кабінет міністрів, Верховна Рада, президент і збори суддів КСУ. Після чого рада суддів створює комісію та розглядає звернення та в разі встановлення порушення присяги судді доповідає про це на з'їзді суддів.

Крім того, згідно із затвердженим регламентом, суддя КСУ може бути звільнений після подачі ним заяви про звільнення у зв'язку з медичними показниками. Разом з тим суддя КСУ звільняється від посади після досягнення ним 65-річного віку з подачею відповідної заяви. Рішення про звільнення судді КСУ приймає з'їзд суддів шляхом таємного голосування, якщо буде набрана більшість голосів делегатів, які беруть участь у з'їзді.