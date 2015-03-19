Гройсман підписав постанову ВР щодо звернення до ООН і ЄС по миротворцям

Як повідомляється на сайті парламенту, спікер підписав документ сьогодні.

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Як повідомляв УНІАН, 17 березня Верховна Рада ухвалила звернення до Радбезу ООН та Ради ЄС щодо розгортання миротворчої місії на Донбасі.

За відповідне рішення проголосував 341 із 353 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Згідно з пояснювальною запискою, "прийняття постанови створить умови для звернення від імені України до Організації Об'єднаних Націй та Європейського Союзу стосовно розгортання на території України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки, що сприятиме політичному врегулюванню та якнайшвидшій нормалізації ситуації, що склалася на території окремих районів Донецької та Луганської областей, відновленню в цих областях правопорядку, конституційних прав і свобод громадян, прав і законних інтересів юридичних осіб, створенню умов для повернення до вимушено залишених місць постійного проживання внутрішньо переміщених осіб".

Довідка УНІАН. 18 лютого Рада національної безпеки і оборони України вирішила звернутися до ООН і ЄС із проханням про розгортання в Україні операцій з підтримання миру. На думку членів РНБО, миротворча місія ООН повинна бути розміщена уздовж лінії розмежування на Донбасі й неконтрольованих ділянок державного кордону з РФ.