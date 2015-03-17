Рада схвалила звернення до ООН та ЄС з проханням ввести миротворців

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосував 341 із 353 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня президент України Петро Порошенко вніс до ВР проект постанови про схвалення звернення до Радбезу ООН та Ради ЄС стосовно розгортання на Донбасі міжнародної операції з підтримання миру і безпеки.

Читайте такожМиротворча місія на Донбасі може бути успішною, якщо в ній не братимуть участі росіяни - польський експертЗгідно з пояснювальною запискою, «прийняття постанови створить умови для звернення від імені України до Організації Об'єднаних Націй та Європейського Союзу стосовно розгортання на території України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки, що сприятиме політичному врегулюванню та якнайшвидшій нормалізації ситуації, що склалася на території окремих районів Донецької та Луганської областей, відновленню в цих областях правопорядку, конституційних прав і свобод громадян, прав і законних інтересів юридичних осіб, створенню умов для повернення до вимушено залишених місць постійного проживання внутрішньо переміщених осіб».

Довідка УНІАН. 18 лютого Рада національної безпеки і оборони України вирішила звернутися до ООН і ЄС із проханням про розгортання в Україні операцій з підтримання миру. На думку членів РНБО, миротворча місія ООН повинна бути розміщена уздовж лінії розмежування на Донбасі й неконтрольованих ділянок державного кордону з РФ.