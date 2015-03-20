МЗС розчароване скасуванням виставки про окупацію Криму в штаб-квартирі ОБСЄ

Як заявили в МЗС, виставка була ініційована спільно українською та литовською делегаціями в ОБСЄ і мала стати нагадуванням про «жахливі наслідки» збройної агресії Росії проти України для безпеки у регіоні ОБСЄ та ситуацію з правами людини в окупованому Криму.

Читайте такожСербія заборонила фотовиставку в ОБСЄ про анексію Криму, Литва звинувачує Росію«Переконані, що проведення заходів в ОБСЄ не може залежати від позиції однієї держави, тим більш, якщо ця держава здійснює агресію проти України і окупувала частину її території. Змушені констатувати, що цінності Організації в черговий раз опинилися під загрозою внаслідок застосування традиційних для російської дипломатії методів погроз і шантажу», ­– йдеться в заяві.

Росія анексувала український Крим у березні минулого року. У відповідь на такі дії Москви і через її підтримку проросійських бойовиків на сході України Захід запровадив проти Росії санкції.